خوش خیالی ژنرال اودیرنو درباره توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن

در حالیکه تحولات سیاسی عراق از احتمال بسیار کم به نتیجه رسیدن مذاکرات بغداد-واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی حکایت دارد، اما فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق با خوش بینی خاصی به این مذاکرات نگاه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، ژنرال "ریموند اودیرنو" در هنگام بازدید از لشگر 101 هوابرد آمریکا در سامرا در مصاحبه ای کوتاه گفت : در حدود 20 تا 30 درصد احتمال وجود دارد که بغداد و واشنگتن به توافقی درباره صدور مجوز برای عملیات نیروهای آمریکایی در عراق پس از تاریخ 31 دسامبر دست پیدا نکنند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.   

