جایزه ویژه جشنواره باتومی به "ترانه تنهایی تهران" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "ترانه تنهایی تهران" سومین ساخته سالور پس از "ساکنین سرزمین سکوت" و "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" و داستان دو مرد در تهران است که ماهواره نصب میکنند. این فیلم ماه مه پیش در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن نیز پخش شد.
جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره باتومی 2008 به فیلم "کلاس" به کارگردانی ایلمار راگ از استونی رسید که پارسال نماینده این کشور در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان بود. این فیلم که بر مبنای داستانی واقعی ساخته شده، درباره یک نوجوان 16 ساله است که همه عمرش به او زور گفتهاند و وقتی یکی از همکلاسیها به دفاع از او برمیخیزد جنگی تمامعیار درمیگیرد.
امسال در بخش مسابقه فیلمهای بلند جشنواره باتومی 9 فیلم حضور داشتند و از دیگر فیلمهای شاخص شرکتکننده در این بخش میتوان به فیلم رومانیایی "رویای کالیفرنیا" کریستیان نمسکیو و "دلتا" کورنل موندروچیو از مجارستان اشاره کرد. محسن امیر یوسفی فیلمساز ایرانی و سازنده فیلم "آتشکار" یکی از داوران بخش مسابقه بود.
سومین جشنواره بینالمللی فیلم هنری باتومی از 23 اکتبر (دوم آبان) با فیلم لهستانی "کاتین" به کارگردانی آندری وایدا آغاز شد و 29 اکتبر (هشتم آبان) با "این را به من قول بده" امیر کوشتوریتسا تولید مشترک صربستان و فرانسه به پایان رسید.
برگزارکنندگان جشنواره باتومی امسال دو بخش مرور آثار را به کریشتف کیشلوفسکی فیلمساز فقید لهستانی و اریک رومر فرانسوی اختصاص داده بودند.
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