پیروزی ملوان ، راه آهن و پیکان / تساوی استقلال اهواز و پاس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته سیزدهم لیگ برتر عصر امروز تیم فوتبال راه آهن در ورزشگاه اکباتان میزبان ابومسلم خراسان بود و موفق شد در دیداری برتر با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار ابراهیم کریمی (60) ، حسین پاشایی(71 )و مجتبی زارعی (90) برای راه آهن گلزنی کردند. دیدار راه آهن و ابومسلم به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد.

ابومسلمی ها در این دیدار با پیراهن های جدید خود به میدان رفته بودند که به دلیل برخی مشکلات برخی بازیکنان این تیم شماره هایشان را با چسب چسبانده بودند که در حین بازی از پیراهن شان جدا می شد.

ضمن اینکه بیش از 500 نفر از دانش آموزان شهرری با حضور در ورزشگاه اکباتان به تشویق تیم راه آهن پرداختند. هومن افاضلی مربی تیم ملی ، پروزی مظلومی سرمربی تیم مس کرمان ، فرشاد پیوس و .. از جمله تماشاگران این دیدار بودند.

در دیگر دیدار این هفته در ورزشگاه تختی اهواز دو تیم استقلال این شهر و پاس همدان در پایان به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

در ورزشگاه ابرانخودرو تیم فوتبال پیکان با تنها گل میثم رضاپور موفق شد برق شیراز را شکست دهد و موقتا به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر صعود کند.

در شمال کشور نیز تیم فوتبال ملوان بندرانزلی موفق شد با نتیجه 2 بر 1 داماش گیلان را شکست دهد. در این دیدار مهرداد جعفری و سیدجلال رافخایی برای ملوان و آدریانو آلوز برای داماش گلزنی کردند.

در آخرین دیدار این هفته تیم های استقلال و ذوب آهن از ساعت 30/16 دقیقه به مصاف یکدیگر رفته اند.