مردم نجف خواستار برگزاری همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "حمید العبودی" یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز با اعلام مخالفت خود با امضای توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن گفت : ما امروز علیه این توافقنامه دست به تظاهرات زدیم و نظر ما همان رای و نظر مراجع تقلید نجف است که خود بیانگر نظر ماست.

تظاهرات کنندگان معترض نجفی که تظاهرات خود را از نزدیک ساختمان دادگاه نجف آغاز و تا میدان ثوره العشرین ادامه و به پایان رساندند، دست نوشته هایی در دست داشتند که بر امضا نشدن توافقنامه مذکور تاکید داشت و همچنین در شعارهای خود خواستند تا قبل از ارجاع توافقنامه به ملت عراق از امضای آن خودداری شود.

"عباس الفتلاوی" یکی دیگر از تظاهرات کنندگان گفت : توافقنامه سرنوشت عراق و عراقی ها را شامل می شود و به همین علت همه عراقی ها باید درتعیین سرنوشت خود از طریق اجرای همه پرسی درباره این توافقنامه مشارکت کنند.

تظاهرات کنندگان همچنین با صدور بیانیه ای از دولت و مجلس عراق خواستند تا توافقنامه امنیتی مذکور را با آمریکا به امضا نرسانند و با امضای این توافقنامه عراق را به [ کشوری ] برای اذیت کشورهای همسایه تبدیل نکنند.