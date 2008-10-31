اتوبوس ابومسلم در محاصره هواداران و شعار علیه برگی زر

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران ابومسلم که با دو دستگاه اتوبوس خود را به تهران و ورزشگاه اکباتان رسانده بودند تا در دیدار برابر راه آهن مشوق تیم خود باشند، پس از شکست 3 بر صفر این تیم برابر زردپوشان شهرری به سمت اتوبوس حامل بازیکنان و کادر فنی ابومسلم یورش بردند و برگی زر را از اتوبوس بیرون کشیدند.

برخی از این هواداران که از شکست تیمشان عصبانی و ناراحت بودند قصد برخورد فیزیکی با برگی زر را داشتند که با وساطت مسئولان از این کار صرفنظر کردند.

هواداران تیم فوتبال ابومسلم در شعارهای خود خواستار برکناری هادی برگی زر از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه شدند. آنها از رحمان نادری رئیس پیشین هیئت فوتبال مشهد خواستند مجددا به ابومسلم بازگردد. هواداران سیاه جامگان مشهدی در هفته های گذشته نیز از عملکرد تیمشان رضایت نداشتند.