استقلال با ادامه این روند صدرنشین خواهد شد / پیروزی ارزشمندی کسب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که یکی از گلهای تیم فوتبال استقلال برابر ذوب اهن را به ثمر رساند پس از این دیدار گفت: بازی خوب و سنگینی را پشت سرگذاشتیم .

وی افزود: در نیمه اول هماهنگی لازم را نداشتیم اما با صحبت هایی که کادر فنی بین دو نیمه انجام داد توانستیم با هماهنگی در نیمه دوم و با فشاری که به تیم حریف وارد کردیم دو گل به ثمر برسانیم.

جباری با بیان اینکه این پیروزی استقلال را به صدر جدول نزدیکتر کرد گفت: با این پیروزی و انگیزه ای که از نزدیک شدن به صدر جدول پیدا کردیم، قطعا در دیدارهای آینده با انگیزه و امید بیشتری به میدان خواهیم رفت.

هافبک گلزن تیم فوتبال استقلال از ذوب آهن به عنوان تیمی قدرتمند یاد کرد و خاطر نشان ساخت:ذوب آهن تیم خوبی است و فکر می کنم جایگاهی که الان دارد به خاطر بازیهای منسجم و زیبایی است که انجام می دهد.