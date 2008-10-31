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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۳

مجتبی جباری:

استقلال با ادامه این روند صدرنشین خواهد شد / پیروزی ارزشمندی کسب کردیم

استقلال با ادامه این روند صدرنشین خواهد شد / پیروزی ارزشمندی کسب کردیم

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند با ادامه پیروزیهایش به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که یکی از گلهای تیم فوتبال استقلال برابر ذوب اهن را به ثمر رساند پس از این دیدار گفت: بازی خوب و سنگینی را پشت سرگذاشتیم .

وی افزود: در نیمه اول هماهنگی لازم را نداشتیم اما با صحبت هایی که کادر فنی بین دو نیمه انجام داد توانستیم با هماهنگی در نیمه دوم و با فشاری که به تیم حریف وارد کردیم دو گل به ثمر برسانیم.

جباری با بیان اینکه این پیروزی استقلال را به صدر جدول نزدیکتر کرد گفت: با این پیروزی و انگیزه ای که از نزدیک شدن به صدر جدول پیدا کردیم، قطعا در دیدارهای آینده با انگیزه و امید بیشتری به میدان خواهیم رفت.

هافبک گلزن تیم فوتبال استقلال از ذوب آهن به عنوان تیمی قدرتمند یاد کرد و خاطر نشان ساخت:ذوب آهن تیم خوبی است و فکر می کنم جایگاهی که الان دارد به خاطر بازیهای منسجم و زیبایی است که انجام می دهد.

کد مطلب 774754

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