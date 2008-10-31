رئیس جمهور بعدی آمریکا باید زندان گوانتانامو را ببندد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیوز پاکستان در ادامه این مطلب نوشت : هر چند هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نطقهای انتخاباتی خود صحبتهایی را درباره بستن زندان گوانتانامو داشته اند، اما هیچگاه درباره چگونگی تحقق این موضوع حرفی به میان نیاورده اند.

این در حالی است کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرده بود که جرج بوش قصدی برای تعطیل کردن گوانتانامو نداشته و این موضوع را به رئیس جمهور بعدی آمریکا واگذار می کند.

نیوز در ادامه مطلب خود می نویسد : نکته ای که موجب نگرانی زندانیان حاضر در گوانتانامو شده این مطلب است که آنها در صورت رها شدن از این زندان و بازگشت به وطن خود در آنجا نیز مورد پیگرد قرار گیرند و از همین رو روشی که برای حل این مشکل به نظر می رسد یافتن کشور سومی به عنوان میزبان این زندانیان است، اما تا کنون داوطلبان بسیار کمی برای پذیرایی از این افراد اعلام آمادگی کرده اند.

در همین رابطه چندی پیش "مارتین شینین" مخبر ویژه سازمان ملل در امور حمایت از حقوق بشر در برابر تروریسم گفته بود :" من با قاطعیت پیش بینی می کنم که دولت جدید آمریکا به سرعت برنامه ای را برای بستن گوانتانامو اعلام کند."

وی به اظهارات علنی "باراک اوباما" نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و "جان مک کین" رقیب جمهوریخواه وی اشاره کرد که هر دو از رژیم این زندان به شدت انتقاد کرده اند و اینکه می خواهند برای بستن این زندان کاری انجام دهند.

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خوانده است، می داند و در برابر خواسته های جهانیان و مخالفان سیاستهای خود در آمریکا برای تعطیلی آن مقاومت می کند.