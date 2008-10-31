روی دو اشتباه بازی را واگذار کردیم/ قضاوت های قهرمانی با بقیه فرق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از شکست 2 بر صفر تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران گفت: بازی زیبا و سنگینی بود. ما در نیمه اول خوب بازی کردیم و مطمئنم که اگر اشتباه دروازه بان ما نبود استقلال تا پایان بازی به گل نمی رسید.

وی افزود: در مورد گل دوم باید بگویم که اشتباه از خط دفاعی ما بود و به خاطر فشار زیادی که استقلال به ما وارد کرد خط دفاعی دچار اشتباه شد و حریف از این موقعیت نهایت استفاده را برد.

ابراهیم زاده در مورد داوری این دیدار گفت: قهرمانی خصوصیاتی دارد که در هیچ داوری وجود ندارد، او قضاوت های خاصی انجام می دهد البته نه برای ما و استقلال بلکه اگر فیلم قضاوتهای دیگر بازیهای او را ببینید این نوع قضاوت های خاص را مشاهده می کنید.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: فکر نمی کنم اگر داور دیگری بود خطای دروازه بان ما را می گرفت. اما وی این خطا را گرفت و حسین کاظمی با استفاده از تجربه خود این ضربه را به گل تبدیل کرد.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا در پایان نیم فصل هم صدرنشین خواهید ماند، تصریح کرد: من پایان فصل می گویم چه کسی قهرمان خواهد شد نه در نیم فصل.