34 فرودگاه غیرفعال است / 210 هزار کیلومتر از راهها متولی ندارد

حمید بهبهانی در حاشیه سفر هیئت دولت به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دورود اظهار داشت: در حال حاضر در کشور 54 فرودگاه وجود دارد که از این تعداد تنها 20 فرودگاه فعال است.

وی با بیان اینکه 34 فرودگاه کشور به دلیل نداشتن مسافر غیرفعال هستند، عنوان کرد: برای ایجاد فرودگاه جدید در لرستان باید بررسی های لازم در زمینه وجود مسافر صورت گیرد.

بهبهانی همچنین از افزایش تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد به هفت پرواز در هفته خبر داد.

210 هزار کیلومتر از راههای کشور متولی ندارد

وزیر راه و ترابری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر 80 هزار کیلومتر از راههای اصلی و 130 هزار کیلومتر از راههای روستایی کشور در وزارتخانه متولی ندارد.

بهبهانی همچنین از ایجاد معاونت راههای روستایی در این وزارتخانه در راستای رسیدگی بیشتر به راههای روستایی خبر داد.

ورود قیر به بورس برای طرح های آسفالت کشور مشکل ساز شده است

وزیر راه و ترابری به ورود قیر به بازار بورس اشاره کرد و افزود: ورود قیر به بورس موجب افزایش قیمت هر تن آن از 80 هزار تومان به 400 هزار تومان شده است.

بهبهانی بیان داشت: این امر موجب ایجاد مشکلاتی برای طرح های آسفالت کشور شده است.

نقاط حادثه خیز لرستان رفع می شود

وی همچین از برنامه های وزارت راه و ترابری برای کاهش مدت زمان پروژه ها خبر داد و یادآور شد: تمام تلاش این وزارتخانه در جهت استاندارد کردن راههای کشور به منظور جلوگیری از تلفات جاده ای است.

بهبهانی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز لرستان قول مساعد داد و خاطرنشان کرد: من به معاونت حمل و نقل جاده ای توصیه کرده ام با همکاری مدیرکل راه و ترابری لرستان در جهت رفع نقاط حادثه خیز این استان گام بردارند.

وزیر راه و ترابری همچنین به وضعیت احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال و دورود - داران اشاره کرد و از سفر خود به لرستان برای بررسی مشکلات این راهها از نظر اعتباری و فنی در آینده نزدیک خبر داد.