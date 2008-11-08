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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

412 گواهینامه آموزشی شورای حل اختلاف در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی دادگستری گلستان گفت: 412 فقره گواهینامه آموزشی برای اعضای شورای حل اختلاف استان در ماه گذشته صادر شده است.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیش از چهار هزار نفر در این نهاد مردمی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: بازدید از واحد پژوهش، تهیه گزارش آمار ارجاعی پرونده ها از دادسرا به شوراهای حل اختلاف و شرکت در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه های این شورا است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه هم اندیشی با قضات شورا در دادگستری مرکز استان، جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی  و شرکت در جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان از دیگر برنامه های این نهاد مردمی است.

به گفته جعفری، در این ماه قانون جدید شوراهای حل اختلاف تشریح شد و جلسه شورای سیاستگذاری این نهاد تشکیل شده است.

معاون قضایی دادگستری گلستان بیان داشت: ماهانه درصد قابل توجهی از پرونده های وارده به دادگستری استان به شوراهای حل اختلاف وارد می شود.

وی اضافه کرد: از اینرو این نهاد مردمی در توسعه قضایی نقش مهم دارند و باید به آموزشهای مربوط تجهیز شوند.

بیش از 600 واحد شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.  

کد مطلب 774789

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