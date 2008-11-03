احزاب برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده تلاش کنند

فتح الله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: جناحهای سیاسی به گونه ای عمل کنند که عملکرد آنها منجر به حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای شود.

وی اظهار داشت: ما به عنوان مجریان انتخابات در تلاش هستیم تا شرایط مناسب را برای حضور مردم در این عرصه فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم این استان تاکنون نشان داده اند که برای حضور و پشتیبانی از آرمانهای نظام مقدس اسلامی به تبلیغات دشمنان توجهی ندارند.

به گفته نوری در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 77 درصد واجدین شرایط این استان در انتخابات شرکت کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان بیان داشت: در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک هزار پایگاه و شعبه اخذ رای این استان انتخابات به صورت رایانه ای و مکانیزه انجام شد.

وی یادآورشد: این دوره نیز آمادگی داریم تا انتخابات را در کل استان به صورت رایانه ای و مکانیزه برگزار کنیم.