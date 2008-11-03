روزانه سه هزار دستگاه کامیون در جاده های گلستان تردد می کنند

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این در حالیست که 20 درصد تصادفات جاده ای این استان مربوط به این خودروها است.

وی اظهار داشت: از اینرو تجهیز این خوردهای سنگین به معاینه فنی الزامی است تا از این طریق شمار تصادفات در استان کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: 80 درصد تصادفات و مرگ و میر جاده ای ناشی از موتورسیکلت است.

به گفته سردار عطایی، موتورسیکلت ها 20 درصد تصادفات را تشکیل می دهند ولی بالاترین شمار مرگ و میر جاده ای را به خود اختصاص داده اند.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: با توجه به گردشگرپذیر بودن منطقه و حجم زیاد تردد خودروها، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش شمار تصادفات در این استان ضروری است.

وی از رسانه های گروهی خواست تا برای اطلاع رسانی دقیق برای افزایش سطح آگاهیهای مردم تلاش بیشتری کنند.

استان گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.