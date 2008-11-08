15 درصد صادرات مواد غذایی در ایران مختص محصولات فرآوری است

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی کشور مواد غذایی و محصولات کشاورزی فرآوری شده است که نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی و توسعه بخش مهم کشاورزی دارد.

وی گفت: گسترش و تقویت صنایع مختلف تبدیلی محصولات کشاورزی ضمن ایجاد یک جریان توسعه ‌ای درون زا و غیر وابسته زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اشتغال و ارزآوری را فراهم می‌ کند.

لاهوتی ادامه داد: گیلان از نظرتولیدات کشاورزى از قابلیتهاى خوبى برخورداراست اما تاکنون ازاین پتانسیل به خوبى استفاده نشده است.

نماینده مجلس هشتم افزود: صنایع تبدیلى محصولات کشاورزى در این استان به میزان کافى وجود ندارد که این امر موجب شده تا کشاورزان محصولات خود را به قیمت اندک به واسطه ها بفروشند.

وى اظهار داشت: با ایجاد صنایع تبدیلى محصولات کشاورزى می توان هم توان مالى کشاورزان رابالا برد و هم ازمهاجرت جوانان از روستاها به شهرها جلوگیرى کرد.

لاهوتی تصریح کرد: احداث و گسترش صنایع تبدیلی، زمینه سازی برای عملیات بعد از برداشت، ایجاد زیرساخت های جانبی در زمینه نگهداری محصولات از جمله راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در استان است.

نماینده لنگرود بیان کرد: گیلان از نظر میزان محصولات کشاورزی و نیروی انسانی دانش آموخته، ظرفیتهای لازم را برای ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی دارد.