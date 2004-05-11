به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي روز سه شنبه در اجلاس سراسري مشاوران استانداران و و دبيران كميته زنان و جوانان افزود: گرچه 45 درصد داوطلبان زن رد صلاحيت شدند اما به اين نتيجه مي رسيم كه آهنگ رشد اجتماعي، سياسي زنان به طور قابل توجهي افزايش يافته است.



وي با تاكيد بر اينكه رشد حضور زنان در مراكز آموزش عالي براي عده اي مطلوب نيست، خاطرنشان كرد: برخي قصد ارايه طرح تعادل جنسيتي در دانشگاهها را دارند كه زنان كشور بايد با منطق و آرامش با ارايه اين گونه طرح ها مقابله كنند.



شجاعي با اشاره به اينكه امروز 370 تشكل غيردولتي مربوط به زنان دركشور داريم، گفت: تلاش مي كنيم امر مشاركت زنان در كشور نهادينه شود .



وي با تاكيد بر اينكه مساله زنان بايد به عنوان يك مساله ملي در سياست گذاري ها مدنظر قرار گيرد، افزود: در اين زمينه نيازمند برنامه مصوب و مدون هستيم كه نياز به اعتبارات و بودجه كافي و سازوكار مناسب دارد.



رئيس مركز امور مشاركت زنان با اشاره به اينكه با آغاز دولت اصلاحات رويكرد جديدي به امور زنان پيش آمد، اظهار داشت: بعد از روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي نگاه به مسايل زنان علمي تر شد.



وي تاكيد كرد: سال 82 نقطه عطفي در تاريخ مشاركت زنان بود، اختصاص قسمتي از بودجه عمراني و جاري به امور زنان كاري بزرگ و جديد بود كه نتايجي نظير افزايش 7 برابري بودجه زنان در سال 82 بود.



شجاعي خاطرنشان كرد: 998 پروژه در سطح ملي در ارتباط با امور زنان در زمينه هاي آموزشي، فرهنگي، اشتغال زنان، طرح هاي حقوقي و گسترش سازمان هاي غيردولتي بوده است.

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