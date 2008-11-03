غلامرضا فرجی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح بلیت نیم‌بهای دانشجویی از 27 مهرماه برای "آواز گنجشک‌ها" در تهران و شهرستان‌ها آغاز و با استقبال بسیار خوب در سینماهای استقلال، سپیده و فلسطین مواجه شده است.

وی درباره سابقه این طرح افزود: ما پیش از این نیز برای دانشجویان که به صورت گروهی به دیدن فیلم در سینماهای حوزه هنری می‌آمدند تخفیف قائل می‌شدیم. اما این طرح امسال به صورت منسجم آغاز شده است.

فرجی با اشاره به ادامه طرح بلیت نیم‌بها گفت: اگر فیلم‌ها با موضوع‌های مورد توجه قشر دانشجو ساخته شود، در آینده می‌توان این طرح را ادامه داد. موضوع آثار در این طرح تاثیر بسزا دارد. البته این امر با نظر تهیه‌کننده‌ها انجام می‌شود.

طرح بلیت نیم‌بهای دانشجویی در تمام روز‌ها و نوبت‌ها انجام می‌شود و در آن برای هر دو کارت دانشجویی یک بلیت و اگر تعداد دانشجویان فرد باشد، برای یک نفر یک بلیت، برای سه نفر دو بلیت، برای پنج نفر سه بلیت و… صادر خواهد شد.

سینماهای مشمول این طرح در تهران عبارتند از استقلال، اریکه ایرانیان، آزادی، فلسطین، حافظ، بهمن، مرکزی، شاهد، فردوسی، جوان، پردیس تماشا، فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای اشراق.