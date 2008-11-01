نظریه صفارزاده درباره ترجمه قرآن با استقبال روبرو نشد

منیژه آرمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره کتابی که قرار است که درباره صفارزاده بنویسد، گفت: منیژه آرمین گفت: درگذشت طاهره صفارزاده موجب شد کار گردآوری و تالیف کتابی را که در حال انجام برخی مقدمات آن بودم، جدی‌تر دنبال کنم.

وی افزود: قرار بود، بخش هایی از کتاب در گفت وگو با طاهره صفارزاده تالیف شود، این بخش هرگز آغاز نشد. در شرایط فعلی باید، سرفصل های جدیدی برای کتاب در نظر بگیرم ، تا بتوانم از این راه، زاویای مختلف زندگی و کار طاهره صفارزاده را برای مخاطب نمایان کنم. در زمان حیات صفارزاده تنها توانستم بخشی از منابع وجود را گردآوری کنم و در ابتدای راه بودم که بیماری وی شدت گرفت و بخش هایی که نیاز به همکاری وی را داشت، نیمه کاره ماند.

این نویسنده و پژوهشگر، طاهره صفارزاده را، دارای شخصیتی چند بعدی خواند که در تمام شاخه هایی که فعالیت و آثار ارزشمندی خلق کرده است.

به گفته این نویسنده و پژوهشگر، صفار زاده با ترجمه قرآن کریم و تالیف کتابی در باب ترجمه، نظریه جدیدی در ترجمه قرآن مطرح کرد، اما متاسفانه نظریه او کمتر با استقبال روبرو شد.

منیژه آرمین، صفارزاده را نویسنده ای با دیدگاه عمیق خواند و ادامه داد: شخصیت چند بعدی صفارزاده به خوبی در آثار او تاثیر گذاشته است، به گونه ای که از او شاعری متعهد، نویسنده و مترجم و قرآن پژوهشی صاحب سبک ساخته است. البته نباید منکر تئوری پردازی های او در عرصه شعر شد.

نویسنده کتاب "آن روز که عمه خورشید مرد"، افزود: صفارزاده به واژگان انگلیسی و فارسی تسلط کامل داشت واین امر موجب شد که ترجمه های او بسیار روان و دلنشین باشد.

وی با اشاره به شخصیت اجتماعی صفارزاده گفت: صفار زاده بانوی بسیار مهربان و دستگیر بود و چند خانواده تحت حمایت مالی و معنوی او بود، که باید از جنبه های مختلف معنوی او درس بگیرم و در زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار ببندیم.



به گفته"آرمین" ، کتاب زندگی طاهره صفارزاده از جنبه های مختلفی برخوار است که می تواند زمینه پژوهش و تحقیق را برای دیگرپژوهشگران فراهم کند و نباید تنها به تالیف یک یا چند کتاب بسنده کرد.