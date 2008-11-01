  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

پاپ هویت منحصر به فرد لبنان را مورد تجلیل قرار داد

پاپ بندیکت شانزدهم دیروز جمعه 10 آبان ماه با رئیس جمهور لبنان دیدار و ابراز امیدواری کرد هویت منحصر به فرد لبنان حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گفتگوها میان بندیکت شانزدهم و میشل سلیمان که پیرو کلیسای مارونی در کشوری است که بیشتر آن مسلمان هستند حدود 25 دقیقه پشت درهای بسته به طول انجامید.

بندیکت از تلاشهای رهبران لبنانی برای احیای کشور خود و برقراری گفتمان عادی سیاسی قدردانی کرد.

سلیمان در ماه می به عنوان رئس جمهور لبنان منصوب شد.

بندیکت و سلیمان همچنین هدایایی را به منظور یادبود رد و بدل کردند . سلیمان کتابی به زبان عربی درباره شورای عمومی کلیسای مارونی در سال 1736 به پاپ هدیه داد که طی آن برتری پاپ کلیسای کاتولیک رم به رسمیت شناخته شده است.

بندیکت شانزدهم نیز به نوبه خود مدال بزرگ زینتی به نشان دوران پاپی خود به سلیمان هدیه کرد.

نظام سیاسی لبنان براساس توافق تقسیم قدرت میان گروههای اصلی دینی در این کشور است که ریاست جمهوری را به یک مارونی، نخست وزیری را به یک سنی و ریاست پارلمان را به یک شیعه ارائه کرده است.

کد مطلب 775037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها