پاپ هویت منحصر به فرد لبنان را مورد تجلیل قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گفتگوها میان بندیکت شانزدهم و میشل سلیمان که پیرو کلیسای مارونی در کشوری است که بیشتر آن مسلمان هستند حدود 25 دقیقه پشت درهای بسته به طول انجامید.

بندیکت از تلاشهای رهبران لبنانی برای احیای کشور خود و برقراری گفتمان عادی سیاسی قدردانی کرد.

سلیمان در ماه می به عنوان رئس جمهور لبنان منصوب شد.

بندیکت و سلیمان همچنین هدایایی را به منظور یادبود رد و بدل کردند . سلیمان کتابی به زبان عربی درباره شورای عمومی کلیسای مارونی در سال 1736 به پاپ هدیه داد که طی آن برتری پاپ کلیسای کاتولیک رم به رسمیت شناخته شده است.

بندیکت شانزدهم نیز به نوبه خود مدال بزرگ زینتی به نشان دوران پاپی خود به سلیمان هدیه کرد.

نظام سیاسی لبنان براساس توافق تقسیم قدرت میان گروههای اصلی دینی در این کشور است که ریاست جمهوری را به یک مارونی، نخست وزیری را به یک سنی و ریاست پارلمان را به یک شیعه ارائه کرده است.