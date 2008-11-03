گفتمانهای فرهنگی در دهه کرامت در تایباد برگزار می شود

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تایباد افزود: در ایام دهه کرامت برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، علمی و گفتمان دینی برای اقشار مختلف مردم تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین این برنامه های فرهنگی در شهرستان تایباد گردهمایی علمای تشیع و تسنن، گفتمان دینی ویژه دانش آموزان، جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه، برگزاری دعای ندبه، همایش روز ملی دختران، دیدار مسئولان از محرومان و اهدای جهیزیه به تعدادی از زوج های نیازمند است.

رئیس ستاد هماهنگی و برنامه های جشن های دهه کرامت شهرستان تایباد افزود: برگزاری مراسم جشن میلاد امام رضا (ع)، برگزاری جشن عبادت دختران و برپایی نمایشگاه و جشنواره عکس فرهنگ رضوی به همراه نمایشگاه و کارگاه نقاشی متناسب با ایام ولادت از دیگر برنامه های دهه کرامت در تایباد است.

وی گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی، صبحگاه در مدارس، چراغانی اماکن مذهبی، پخش ویژه نامه زندگانی حضرت رضا (ع) و دیدار با خانواده معظم و معزز شهدا در این ایام از دیگر برنامه های فرهنگی در شهرستان تایباد است.

فرماندار تایباد از مدیران اجرایی شهرستان خواست با متولیان فرهنگی در برگزاری مراسم ها همکاری نمایند تا ضمن برگزاری مناسبت های ملی و اسلامی زمینه جذب جوانان و ایجاد علاقه به ارزشهای دینی و ارزشی فراهم شود.

شهرستان تایباد در فاصله 225 کیلومتری مشهد مقدس واقع است.