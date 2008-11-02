دومین کمپ استعدادیابی اسکیت کشور در کرمانشاه برگزار شد

امیر رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بنا به درخواست فدراسیون اسکیت، کرمانشاه به عنوان میزبان دومین دوره انتخاب شد و کمپ استعدادیابی اسکیت به مدت شش روز به صورت شبانه روزی در سرسرای اختصاصی اسکیت شهید رجایی برگزار شد.

وی افزود: ایجاد آمادگی و شناسایی استعدادهای شرکت کنندگان در مسابقات کشوری و لیگ کشور و انجام تست های ورزشی لازم جهت رشد و توسعه علمی ورزش اسکیت و برنامه ریزی های منظم از اهداف برگزاری کمپ استعدادیابی بود.

دولتشاهی ادامه داد: در این کمپ که امروز به کار خود پایان داد ورزشکارانی از استانهای کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی، مرکزی، گلستان و کرمانشاه حضور داشتند.

رئیس هیئت اسکیت کرمانشاه با اشاره به حمایتهای اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در برگزاری کمپ استعدادیابی خاطرنشان کرد: کلیه شرکت کنندگان با رضایت کامل خواستار برگزاری و ادامه این برنامه ها در استان کرمانشاه هستند و از میزبانی کمال رضایت را داشتند.