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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

دومین کمپ استعدادیابی اسکیت کشور در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه گفت: با توجه به حضور موفق اسکیت استان کرمانشاه دومین کمپ استعدادیابی کشور در رده سنی زیر 12 سال در این استان برگزار شد.

امیر رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بنا به درخواست فدراسیون اسکیت، کرمانشاه به عنوان میزبان دومین دوره انتخاب شد و کمپ استعدادیابی اسکیت به مدت شش روز به صورت شبانه روزی در سرسرای اختصاصی اسکیت شهید رجایی برگزار شد.

 

وی افزود: ایجاد آمادگی و شناسایی استعدادهای شرکت کنندگان در مسابقات کشوری و لیگ کشور و انجام تست های ورزشی لازم جهت رشد و توسعه علمی ورزش اسکیت و برنامه ریزی های منظم از اهداف برگزاری کمپ استعدادیابی بود.

 

دولتشاهی ادامه داد: در این کمپ که امروز به کار خود پایان داد ورزشکارانی از استانهای کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی، مرکزی، گلستان و کرمانشاه حضور داشتند.

 

رئیس هیئت اسکیت کرمانشاه با اشاره به حمایتهای اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در برگزاری کمپ استعدادیابی خاطرنشان کرد: کلیه شرکت کنندگان با رضایت کامل خواستار برگزاری و ادامه این برنامه ها در استان کرمانشاه هستند و از میزبانی کمال رضایت را داشتند.

کد مطلب 775141

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