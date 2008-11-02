میزان فضای کتابخانه ای ایران یک هشتم استاندارد جهانی است

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان فضای کتابخانه ای در جهان به ازای هر 100 نفر 8 مترمربع است که در برخی از کشورها به ازای هر 100 نفر به 40 متر مربع نیز می رسد ولی در ایران این مقدار به ازای هر 100 نفر دو متر مربع است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میزان سرانه کتاب در جهان به ازای هر پنج نفر پنج جلد است که متاسفانه این رقم در ایران به ازای هر پنج نفر تنها یک جلد گزارش می شود که با شاخصه جهانی فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کل کشور 15 میلیون جلد کتاب موجود است و قرار است این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه به 56 میلیون و 700 جلد برسد که با توجه به اختلاف موجود تحقق این برنامه بعید به نظر می رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به این مطلب که در حال حاضر در کشور ما از هر 100 نفر یک و نیم نفر عضو کتابخانه ها هستند، افزود: در حال حاضر 1800 کتابخانه در کشور وجود دارد که از این تعداد 180 کتابخانه با مشارکت بخش خصوصی، غیر دولتی و خیرین ساخته شده و بقیه کاملا دولتی هستند.

حسینی ادامه داد: قرار است تا پایان برنامه چهارم تعداد کل کتابخانه های کشور به سه هزار و 300 عدد برسد که جبران این کمبود در سال پایانی اجرای این برنامه دور از ذهن است.

