20 میلیارد ریال برای طرحهای گردشگری گلستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی در بازدید از طرحهای گردشگری استان افزود: این میزان هزینه در حالیست که امسال بیش از 36 میلیارد ریال برای توسعه گردشگری استان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: این اعتبار از منابع ملی برای توسعه این بخش درآمدزا اختصاص یافته است و در مقایسه با سال قبل سه برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با این اعتبار شش واحد کمپینگ احداث و سرویس های بهداشتی نیمه تمام تکمیل می شود و مطالعات زیرساخت طرح های گردشگری آغازمی شود.

به گفته فعالی همچنین با این اعتبار طرح سالم سازی دریا اجرا و مقبره "مختومقلی فراغی" ساماندهی و مرمت می شود.

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، مدت اقامت گردشگران در استان را بیش از دو روز اعلام کرد و ادامه داد: بایستی برخی زیرساختها برای افزایش مدت اقامت گردشگران در منطقه فراهم افزایش یابد.

این مسئول بیان داشت: تا پایان برنامه چهارم توسعه به یک هزار و 800 تخت اقامتی جدید در استان نیاز است زیرا تختهای موجود پاسخگوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طرحهای گردشگری ساحل نوکنده، موزه پیشنهادی بندرگز، کمپینگ پارک جنگل امام رضا (ع) کردکوی و موزه پیشنهادی شهرستان کردکوی از جمله طرحهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

استان گلستان با داشتن جاذبه های فراوان سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.