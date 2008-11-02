اقامه نماز جماعت در مساجد شهرها باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء صبح امروز در گردهمایی ائمه جماعات دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه که به دعوت اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: منشاء همه تربیت ها نماز است که باید آن را با اهمیت تلقی کرده و به احیای آن اهمیت بدهیم.

وی افزود: امروز به نسل جوان به واسطه همین لباس بدهکاریم و آنها از ما مطالباتی داشته که باید به نحوی جوابگوی آن باشیم.

آیت الله علماء ادامه داد: یکی از راه های عمل به خواسته آینده سازان اقامه نماز جماعت و عمل به اعمالی مانند سخنرانی و پاسخ به ابهامات دینی است که اقامه نماز جماعت به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: اولین وظیفه ما به عنوان روحانی این است که حتی المقدور مساجد را آماده و زنده نگهداشته و سپس به سایر امور بپردازیم.

امام جمعه کرمانشاه با تشکر از پیگیریهای اداره کل تبلیغات اسلامی در زمینه اقامه نماز جماعات در دستگاههای اجرایی، توصیه کرد اداراتی که در جوار مسجد قرار دارند نماز جماعت خود را از اداره به مسجد منتقل کرده و نگذارند نماز ظهر این اماکن تعطیل یا کم رونق شود.

وی یاد آور شد: روحانیون و ائمه جماعات ادارات دولتی باید تلاش کنند ضمن توجه به افزایش توان علمی، آراستگی ظاهر، رفتار مناسب، خوش اخلاقی و ایجاد ارتباط حسنه با کارکنان ادارات،‌ نسبت به بیان احکام شرعی در بین دو نماز اقدام کرده و به سوالات آنها نیز پاسخ دهند.

آیت الله علماء سپس به بیان گوشه هایی از برخورد صحیح و ویژگیهای یک امام جماعت نمونه پرداخته و از روحانیون حاضر درخواست کرد که پیامبراکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین را الگوی خود قرار دهند.

در ادامه این گردهمایی تعدادی از ائمه جماعات دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه به بیان مشکلات، دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداخته و نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به آنها پاسخ داده و راهکار مناسب را ارائه کردند.