به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورصمدی مدیر تصویربرداری این فیلم است. علاقمندان میتوانند برای مشاهده فیلم به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30 مراجعه کنند.
- نمایشگاه نقاشی احمد نصراللهی شنبه 18 آبان ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون برگزار میشود. این نمایشگاه تا 30 آبان ساعت 10 تا 18 برپا و جمعهها تعطیل است. علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30 مراجعه کرده و یا با شماره 88711305 تماس بگیرند.
- نمایشگاه خطنگارههای کیانوش معتقدی از یازدهم تا 16 آبان ساعت 10 تا 18 در نگارخانه سیحون برپاست.علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30 مراجعه کرده و یا با شماره 88711305 تماس بگیرند.
- نمایشگاه گروهی عکس "سوادآموزی" با مشارکت نهضت سوادآموزی ایران از یازدهم تا 16 آبان ساعت 8 تا 18 در نگارخانه شفق فرهنگسرای دانشجو برپاست. این نمایشگاه شامل 37 عکس رنگی به ابعاد 70×50 از مناطق مختلف کشور و نشاندهنده فعالیت این نهضت در سطح کشور است.
علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق، فرهنگسرای دانشجو، نگارخانه شفق مراجعه کرده و یا با شماره 88717195 تماس بگیرند.
- نمایشگاه آثار نقاشی محسن هادی با عنوان "اوهام" امروز یکشنبه 12 آبان ساعت 10 در نگارخانه آزادی (نگارخانه اصلی) برج آزادی با حضور پیشکسوتان هنر نقاشی و گرافیک افتتاح شد. این نمایشگاه شامل 24 تابلو با تکنیک پاستل، رنگ روغن، اکریلیک و ترکیب مواد است.
شیوه نقاشی هادی اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم است و در این نمایشگاه آثار سه سال اخیر او را به معرض نمایش گذاشته است. علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 25 آبانماه به نگارخانه اصلی مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی واقع در میدان آزادی، برج آزادی مراجعه کرده و یا با شماره 4-66023951 تماس بگیرند.
- نمایشگاه آثار سنگنمک با عنوان "چراغهای جادویی" امروز یکشنبه 12 آبان در سالن موزه (تالار کهن) برج آزادی افتتاح میشود. این نمایشگاه شامل 26 عدد آثار حجمی از سنگهای نتراشیده با عنوان "سنگ دلربا" است که به صورت گوی، استوانه، مکعب، هرم و مخروط درآمده است. علاقمندان میتوانند به غیر از شنبهها تا 18 آبانماه ساعت 9 تا 12 و 30/13 تا 18 به این مرکز مراجعه کنند.
- نمایشگاه چیدمان بابک امجد از یازدهم تا 17 آبانماه ساعت 10 تا 20 و پنجشنبهها ساعت 14 تا 20 در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.
- نمایشگاه مجسمههای قدرتالله عاقلی از یازدهم تا 16 آبان ساعت 10 تا 20 در نگارخانه استاد ممیز خانه هنرمندان برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان طالقانی، بعد از چهارراه ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان مراجعه کرده و یا با شماره 88310457 تماس بگیرند.
- نمایشگاه نقاشی هما تقی بیگلو پنجشنبه 16 آبان ساعت 16 تا 20 در نگارخانه والی افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 21 آبان به جز جمعهها برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن)، پلاک 86 مراجعه کرده و یا با شماره 88047698 تماس بگیرند.
- نمایشگاه آثار برگزیده چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی (هنر جوان) سهشنبه 14 آبان ساعت 16 تا 18 در نگارخانه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی افتتاح میشود. علاقمندان می توانند به نشانی خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری مراجعه کنند.
- نمایشگاه کالکوگرافی (چاپدستی) شکوفه فلاح جمعه دهم آبان ساعت 17 تا 21 در نگارخانه مهروا افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 22 آبان برپا و پنجشنبهها تعطیل است. علاقمندان میتوانند به نشانی کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، شماره 78 مراجعه کرده و یا با شماره 7-88939046 تماس بگیرند.
- نمایشگاه آثار جدید و ترکیب مواد فریدون آو جمعه 17 آبانماه ساعت 17 تا 21 در نگارخانه خاک افتتاح میشود. این نمایشگاه تا ششم آذر ساعت 16 تا 20 برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان شریعتی، خیابان قلهک، کوچه ژیلا، شماره 1 مراجعه کرده و یا با شماره 22605465 تماس بگیرند.
- نمایشگاه نقاشی داود قنبری از دهم آبان تا پنجم آذر شنبه تا چهارشنبهها ساعت 11 تا 19 و پنجشنبهها ساعت 17 تا 20 در نگارخانه راهابریشم برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی کامرانیه شمالی، خیابان دکتر لواسانی (فرمانیه غربی)، بعد از شهروند، شماره 112 مراجعه کنند.
- نمایشگاه آثار نقاشی مصطفی دشتی از 10 تا 19 آبان ساعت 13 تا 20 در نگارخانه ماهمهر برپاست. این نمایشگاه شامل 18 اثر نقاشی با برداشت انتزاعی از طبیعت و تکنیک اکریلیک روی بوم و در ابعاد 200×200 و 10×150 است. علاقمندان میتوانند به نشانی بلوار آفریقا، کوچه نیلوفر، پلاک 9 مراجعه کرده و یا با شماره 22059131 تماس بگیرند.
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