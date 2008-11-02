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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

1442 میلیارد ریال به اشتغالزایی خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی از ابلاغ هزار و 442 میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی به بانکهای عامل این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان جنوبی گفت: بانکهای عامل باید 35 درصد این اعتبار را تا پایان امسال به متقاضیان بنگاههای کوچک و زودبازده پرداخت کنند.

وی افزود: قرار داد 65 درصد دیگر این اعتبارات نیز باید تا پایان امسال با متقاضیان این بنگاهها منعقد شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال گذشته سه هزار و 200 میلیارد ریال به بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده پرداخت شده که با بهره برداری از این بنگاهها، بیش از 15 هزار شغل ایجاد شده است.

وی از کاهش شش درصدی نرخ بیکاری در استان در سه سال گذشته خبر داد و گفت: این نرخ در حال حاضر به 10 درصد رسیده است.

مرتضوی همچنین از همکاری بانک های عامل در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مردم قدردانی کرد و از مسئولان خواست برای برطرف کردن مشکلات فرا رو بیش از پیش تلاش کنند.

در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همچنین مقرر شد 10 درصد اعتبارات امسال اشتغالزایی بانکها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان اختصاص یابد.

کد مطلب 775237

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