نهادینه شدن فرهنگ آموزش در مهدکودک ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه اجتماعی مهد کودک را پایه و اساس تعلیم و تربیت جامعه عنوان کرد و افزود: باید با نظارت، مقوله آموزش را در جامعه نهادینه کرد و در جهت حل بسیاری از مشکلات جامعه تلاش نمود.

وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی سیستمها ضروری است و آموزش یکی از ارکان مهم موفقیت است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کودکان در مهد کودک حضانت می شوند نه تربیت و این امر همکاری بیش از پیش کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید را می طلبد.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی به تصویب هفت مصوبه در کارگروه جلسه قبل اشاره کرد و اظهار داشت: از این میزان 85 درصد مصوبات محقق شده است.

رئیس بنیاد شهید خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه در سطح استان بالغ بر 382 دانش آموز شهید وجود دارد، عنوان کرد: این میزان 25 درصد از شهدای استان را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا عرب پور به وجود 880 فرزند شهید در سطح استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 60 فرزند شهید در سطح استان بیکار هستند که با مدیریت و اختیاراتی که استان دارد باید برای حل مشکل اشتغال این افراد راهکارهای اساسی اندیشید.