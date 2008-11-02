ضابطین قضایی بسیج می توانند در ماموریتهای خاص شرکت کنند

سرهنگ مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: افرادی که در نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط قضایی شناخته شده اند می تواند در ماموریتهایی مانند برخورد با جرایم ناامن کننده جامعه همچون اراذل و اوباش، سرقت و مقابله با مواد فروشان به پلیس کمک کنند.

پیش از این فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ از آغاز به کار گشتهای عملیاتی بسیج در سطح تهران بزرگ خبر داده بود که انعکاس متفاوت سخنان وی بازتابهایی در فضای رسانه ای ایجاد کرد.

سردار عبدالله عراقی با اعلام این خبر اظهار داشته بود: از سه ماه قبل، به انجام آزمایشی این طرح اقدام کردیم که طی آن یک حوزه در هر ناحیه به صورت آزمایشی به گشت‌زنی‌ پرداخت که با بررسی معایب و محاسن و جمع‌بندی کامل آن دستور العمل نهایی گشتهای عملیاتی بسیج روز سه شنبه هفتم آبان به تمام رده‌ها ابلاغ شد.



رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کشور در این باره با اشاره به اینکه وظیفه اصلی پلیس حفظ آرامش و امنیت است گفت: متولی اصلی ایجاد و برقراری نظم و امنیت کشور پلیس است و در ارتباط با سایر ماموریتها نیز روال اصلی هماهنگی نیروهای بسیجی با دستگاههای ذیربط است.

لازم به یادآوری است که سردار عبدالله عراقی به نقل از فرمانده کل سپاه از جایگزینی گشتهای عملیاتی برای پستهای ایست و بازرسی بسیج خبر داده و گفته بود: با اجرای این طرح که بنا بر دستور فرمانده کل سپاه از روز هفتم آبان عملیاتی شده است نیروهای بسیجی با همکاری نیروی انتظامی، سرکلانتریها و مقامات قضایی،امنیت را در محله‌های شهر تهران ارتقا خواهند داد.