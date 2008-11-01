هفت داور جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی مشخص شدند

احمد غلامی دبیر نهمین جایزه کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام آغاز داوری های این جایزه، گفت: جایزه امسال هم مانند سال گذشته در دو بخش رمان و مجموعه داستان برگزار می شود و ما یک رمان و یک مجموعه داستان برگزیده خواهیم داشت. جایزه ای هم تحت عنوان تقدیری اهدا نخواهد شد.

وی افزود: حدود 40 اثری که قابلیت بررسی را دارند هم اکنون در مرحله داوری اند که این کار توسط هفت داور این جایزه انجام می شود. اسامی این افراد به این شرح است؛ حسن محمودی، مهسا محبعلی، احمد غلامی، یونس تراکمه، علی اصغر سیدآبادی، مهدی یزدانی خرم و محمد حسینی.

غلامی در پاسخ به این سوال که "آیا جایزه کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعاتی امسال نیز به مانند سال های گذشته از نویسنده پیشکسوتی تجلیل خواهد کرد یا نه؟" اضافه کرد: امسال هم چنین برنامه ای را داریم اما هنوز فردی که از وی تجلیل می شود، مشخص نشده است.

دبیر نهمین جایزه کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعاتی درباره زمان برگزاری جایزه نیز گفت: این جایزه احتمالاً در روز آخر آبان یا روز اول آذر برگزار خواهد شد.