برای ساخت سالن ویژه بانوان در گنبد تهیه فضا نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: ایجاد ردیف مستقل مالی برای مجتمع آموزش عالی و احداث پست ‪ ۶۳‬کیلووات بخش مرزی داشلی برون، استقرار اداره صنایع و راه اندازی دستگاه سنگ شکن کلیه در بیمارستان خاتم الانبیا از جمله این طرح‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها باعث بهره مندی مردم منطقه از مزایای آن شده است.

به گفته سوسرایی، اجرای این مصوبات در توسعه عمران و آبادانی این منطقه تاثیر بسزایی داشته است.

وی، استقرار اداره صنایع، ارتقای مرکز تربیت معلم شهید بهشتی گنبدکاووس از کاردانی به کارشناسی و احداث مجموعه ورزشی پنج هزار نفری را از جمله فعالیتها در این شهرستان اعلام کرد.

فرماندار گنبد به تهدیدهای دشمنان اشاره و عنوان کرد: کشور در زمان حاضر نسبت به هر زمان دیگر به وحدت و یکپارچگی ملت ایران نیازمند است، زیرا دشمنان به شیوه های مختلف تلاش می‌کنند تا این وحدت را از بین ببرند.

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی امام جمعه شهرستان گنبدکاووس نیز در این جلسه گفت: انسان زمانی به تقوای الهی می رسد که به مقررات الهی پایبند باشد.

شهرستان ‪ گنبد کاووس ۲۹۰‬هزار نفر جمعیت دارد.

