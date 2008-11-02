پروژه های اصلاحی و احیایی در 22 هکتار مراتع اراک اجرا شد

مهندس فرهاد درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در راستای اهداف حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از اراضی ملی، مراتع شهرستان اراک تحت اجرای پروژه های مختلف بیومکانیکی و بیولوژیکی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: امسال نیز بیش از هزار و 700 هکتار از مراتع باقیمانده تحت پوشش این پروژه ها قرار خواهند گرفت.

وی افزود: پروژه های بیومکانیکی و بیولوژیکی شامل کپه کاری، ذخیره نزولات آسمانی توام با بذرکاری، بذرپاشی، قرق و تبدیل دیمزارهای کم بازده است که نسبت به پروژه های مکانیکی دارای هزینه کمتر اما جزو پربارترین فعالیت های اصلاحی و احیایی در مراتع محسوب می شوند.



درخشان گفت: قبل از اجرا این پروژه ها، مطالعات لازم در زمینه های مختلف و در قالب طرح های مرتعداری صورت می گیرد و پس از تصویب، این طرح ها به مرتعداران واگذار و با مشارکت بهره برداران اجرا می شود.



وی با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار هکتار مراتع این شهرستان قرق و زیرکشت یونجه رفته اظهار داشت: تاکنون برای حفظ، اصلاح و احیا مراتع شهرستان اراک بیش از چهار هزار و 400 هکتار کشت مستقیم، سه هزار و 500 هکتار کپه کاری و حدود دو هزار هکتار دیمزارهای کم بازده انجام شده است.



وی تصریح کرد: همچنین برای افزایش علوفه، جذب نزولات آسمانی در سفره های آب های زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و سیل بیش از هفت هزار و 400 هکتار ذخیره نزولات آسمانی همراه با کشت مستقیم انجام شده است.