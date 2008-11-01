به گزارش خبرنگار مهر درهمدان، مریم معین الاسلام بعد ازظهر امروز در همایش دختران ولایت مدار در همدان افزود: پویایی جامعه حاصل وجود دختران است زیرا دختران فرهنگسازان یک جامعه هستند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای استحاله دختران نظام اسلامی خاطرنشان کرد: دختران جامعه ساز و عامل انتقال فرهنگ ها هستند به همین علت دشمنان برای از بین بردن نظام اسلامی حجاب و عفاف زنان را نشانه گرفته اند.

این مدرس حوزه هدف از درگیری های دو طرفه بین کشورهای غربی را تثبیت تمدن غرب عنوان و تصریح کرد: دشمنان غربی برای تخریب تمدن اسلامی با ایجاد جنگ خواستار گسترش فرهنگ غربی در جهان است.

معین الاسلام با اشاره به نقش دختران در دوره جاهلیت تاکید کرد: دختران منشا خوبی و پاکی در جامعه هستند و در جامعه ما نیز باید دختران از احترام و اقتدار برخوردار باشند.

وی با اشاره به نامگذاری یک روز به نام روز ملی دختران ادامه داد: دختران در جامعه امروزی جایگاه والایی دارند و به علت قداست این قشر از جامعه وجود چنین روزی در تقویم ملی لازم بود.

معین الاسلام در ادامه داشتن الگوی مناسب برای دختران را راهکاری اساسی دانست و اضافه کرد: اگر دختران جامعه خود الگویی پاکدامن را در زندگی خود قرار ندهند دشمنان با تهاجم فرهنگی غرب قدم برمی دارند.

مدرس حوزه علمیه قم افزود: از ویژگی های شاخص حضرت معصومه (س ) بعد ولایت مداری بود که امروزه نیز دختران باید این ویژگی را سرمشق زندگی خود قرار دهند.