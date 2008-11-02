ابداع فناوری تعمیر روباتیکی ماهواره با همکاری محقق ایرانی دانشگاه کوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ماهواره هایی که به هر دلیل با نقص فنی روبرو می شوند معمولا پس از چندی به زباله های فضایی تبدیل شده و به فراموشی سپرده می شوند که این مسئله می تواند تبعات خطرناکی به همراه داشته باشد.

از آنجا که این سیستمهای فضایی هزاران کیلومتر از زمین فاصله دارند، رسیدن سیستمهای حمل و نقل فضایی سرنشین دار به آنها برای انجام تعمیرات مختلف و سرویس دهی مرتب با هزینه های نجومی همراه خواهد شد.

اما اکنون و به لطف فناوری نوینی که از سوی بابک طاعتی محقق ایرانی دانشگاه کوین کانادا و همکارانش ارائه شده است، استفاده از نرم افزاری فوق مدرن این امکان را فراهم می کند تا سیستمهای سرویس دهی فضایی خودکار بتوانند بدون هیچگونه مشکلی خود را به ماهواره دچار نقص فنی شده رسانده و تعمیرات لازم را بر روی آن انجام دهد.

با استفاده از این فناوری نوین

سرویس دهی به ماهواره های از کار افتاده با تحولی نوین همراه خواهد شد

به گزارش مهر، هنگامی که این سیستم خودکار به نزدیکی ماهواره مورد نظر می رسد، کنترل کننده های زمینی برای انجام تعمیرات لازم به کار گرفته می شوند.

در این فرآیند و در نخستین مرحله ماهواره از سوی نرم افزار و سیستم خودکار تشخیص داده شده و در ادامه با تعیین دقیق سرعت ماهواره اتصال به آن صورت می گیرد.

پیش بینی می شود با استفاده از این سیستم نوین، سرویس دهی به ماهواره های از کار افتاده با تحولی نوین همراه شده و بسیاری از ماهواره های از کار افتاده بار دیگر به فعالیت خود ادامه دهند.