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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

اولین بخشدار شهمیرزاد معرفی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: اولین بخشدار بخش شهمیرزاد به مناسبت دهه کرامت با حضور استاندار و مسئولان استان سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، ظهور جعفری صبح امروز با حکم وزیر کشور به عنوان اولین بخشدار شهمیرزاد معرفی شد.

نماینده سمنان در مجلس در آیین معرفی بخشدار شهمیرزاد گفت: ارتقا شهمیرزاد به بخش آرزوی دیرینه مردم این خطه سرسبز استان بوده است که با گذشت یکسال از تصویب امروز شاهد ایجاد بخشداری در این شهر هستیم.

مصطفی کواکبیان با تاکید بر توزیع عادلانه اعتبارات در فرمانداری گفت: باید با برنامه ریزی مناسب شاهد توسعه این بخش در همه توانمندی ها و به خصوص بخش گردشگری باشیم.

وی با اشاره به نامگذاری شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی گفت: نباید فقط به عنوان این شهر اکتفا کنیم و خواستار ایجاد زیرساخت های مهم گردشگری در این شهر شد.

کواکبیان از اعضای شورای اسلامی شهمیرزاد خواست تا برای تقویت وحدت در منطقه ارتباط مناسبی با اولین بخشدار شهمیرزاد داشته باشند تا شاهد تحول جدی در بخش شهمیرزاد باشیم.

امام جمعه شهمیرزاد نیز در این آیین با اشاره به فرازی از عهدنامه مالک اشتر گفت: عهدنامه مالک اشتر بهترین منشور برای مدیران و دستور العمل اجرایی برای مسئولان است و مسئولان باید با بهره گیری از این دستورالعمل در جهت اعتلای جامعه گام بردارند.

کد مطلب 775412

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