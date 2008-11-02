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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۸:۳۸

رهبر کاتولیکهای جهان: تعارضی میان ایمان به خدا و علوم تجربی وجود ندارد

رهبر کاتولیکهای جهان: تعارضی میان ایمان به خدا و علوم تجربی وجود ندارد

بندیکت شانزدهم دیروز جمعه 10 آبان ماه در جمع گروهی از دانشمندان از جمله کیهان‌شناس بریتانیایی استفان هاکینگ تصریح کرد که هیچ منافاتی میان ایمان به خداوند و علوم تجربی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بندیکت شانزدهم که به طور کوتاه با استفان هاکینگ فیزیکدان روی صندلی چرخدار در همایش آکادمی پاپی علوم دیدار کرد علم را به‌عنوان جستجوی دانش درباره خلقت خداوند توصیف نمود.

پاپ گفت: منافاتی میان درک دین از خلقت و شواهد علوم تجربی وجود ندارد، گالیله طبیعت را به‌مثابه کتابی درنظر گرفته بود که نویسنده آن خداوند است.

کلیسای کاتولیک در قرن هفدهم گالیله منجم ایتالیایی را به جرم بدعت در اعلام اینکه زمین به دور خورشید می‌چرخد محاکمه کرد و گناهکار شناخت و تا سال 1992 نیز به اشتباه خود اقرار نکرد.

استفان هاکینگ یکى از بزرگترین دانشمندان معاصر است که مفلوج بوده و هم‌اکنون در دپارتمان ریاضیات کاربردى و فیزیک نظرى به عنوان استاد کرسى لوکازین ریاضیات در دانشگاه کمبریج فعالیت می کند؛ سمتى که پیش از این سر اسحاق نیوتن و بعدها پل دیراک عهده‌دار آن بودند. با این همه هاکینگ برخلاف سایر همکاران دانشگاهى خود در بین عامه مردم نیز از شهرت و محبوبیت بسیارى برخوردار است. زمینه‌ پژوهشی اصلی وی کیهان‌شناسی و گرانش کوانتومی است. از مهمترین دستاوردهای وی مقاله‌ای است که به رابطه‌ سیاه‌چاله‌ها و قانونهای ترمودینامیک می‌پردازد.

کد مطلب 775427

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