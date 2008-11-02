جلوگیری از ناهماهنگی و موازی کاری در عرصه فرهنگ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ستار هدایتخواه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای ارتقا برنامه های فرهنگی و تاثیرگذاری آن، دست اندرکاران امر ضمن ارزشیابی باید مورد تشویق، ترغیب و تنبیه قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: هجوم دشمنان در عرصه فرهنگی، دینی و ارزشهای ما سازماندهی شده، متمرکز و به صورت اتحادیه بین المللی است .



وی بیان کرد: دشمنان ما به این نتیجه رسیده اند که ارزشهای معنوی، الهی و فرهنگ غنی ما، اساس و زیربنای اصلی نظام دینی در همه بخشها، حوزه ها و عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی جامعه است و بر این اساس تمام اقدامات و تلاش خود را در این زمینه متمرکز کرده اند.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان و استکبار جهانی، ساماندهی شده و با برنامه اهداف خود را از طریق هجوم فرهنگی، شبیخون و ناتوی فرهنگی دنبال می کنند.

هدایتخواه اضافه کرد: این مسئله بیانگر آن است که شورای فرهنگی به عنوان دیده بان تیزبین نظام، باید مسائل را با حساسیت زیاد بررسی و آسیبها را شناسایی و با ارائه راهکار و چاره اندیشی نسبت به آنها اقدام نماید.

وی بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی باید اشراف کامل به نیازهای فرهنگی هر منطقه داشته باشد و فضاسازیهای فرهنگی با برنامه و کار عملی انجام پذیرد.