سهم صادرات صنعتی گلستان در برنامه چهارم 80 میلیون دلار تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصورقلیچ لی صبح امروز در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: این در حالیست که نیمه نخست سال جاری 780 هزار دلار کالای صنعتی از استان به خارج صادر شده که 76 درصد محصولات صادراتی استان را تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: افزایش میزان صادرات کالاهای صنعتی در این مدت، این دستگاه را در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه نزدیک کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم فراهم بودن بسترهای صادرات محصولات صنعتی، کمبود نقدینگی، نبود شرکتهای بازاریابی توانا، پرداخت نشدن به موقع جوایز صادراتی، افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود تولیدات مطابق با بازارهای خارجی و پایدار نبودن در بسیاری از بازارها به ویژه بازارهای آسیایی و اروپا، سبب شده که تولیدکنندگان استان نتوانند در بازارهای خارجی حضور فعال یابند و توان رقابت آنها با رقبای خارجی کاهش یافته است.

به گفته قلیچلی، توانمندی بالا در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، وجود زیرساختهای مناسب و مشوقهای ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات و وجود دانشگاه ها، مراکز علمی، نیروی تحصیل کرده و متخصص و قابلیتهای گردشگری به منظور افزایش تولید محصولات با کیفیت جهانی از دیگر مزیتهای استان برای صدور کالاهای صنعتی به کشورهای دیگر است.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان بیان داشت: صادرات محصولات صنعتی استان با طرح های در دست اجرای صنعتی، شتاب زیادی به خود می گیرد.

وی یادآورشد: کالاهای صنعتی صادراتی سال جاری از 20 واحد تولیدی صنعتی به کشورهای آسیای میانه، اروپا، عراق، پاکستان، کویت و روسیه صادر شده است.



وی افزود: مهمترین اقلام صادراتی استان، فرآورده های لبنی و شیلاتی، صنایع غذایی، صنایع شیمیای، نئوپان و سموم دفع آفات نباتی بوده است.



795 واحد صنعتی با اشتغال 17 هزار و 546 نفر در گلستان فعالیت دارد.