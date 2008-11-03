70 درصد بازنشستگاه همدانی فرهنگی هستند

تقی سماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر 14 کانون بازنشستگی در استان همدان به صورت مستقل فعالیت دارند.

سماعی با اشاره به اعزام یک هزار نفر از بازنشستگان همدانی به سفرهای زیارتی و سیاحتی در سال جاری، اظهار داشت: این افراد با حمایت سازمان بازنشستگان استان به سفرهای زیارتی و سیاحتی اعزام شده اند.

وی از اختصاص مکانی خاص برای تمرکز بخشیدن به فعالیت های بازنشستگان در استان همدان خبر داد و گفت: این مکان به عنوان خانه مهر ایجاد می شود و در سفر دوم رئیس جمهور و هیات دولت به استان همدان احداث آن به تصویب رسید.

مدیر بازنشستگان استان همدان از افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد و اظهار داشت:اجرای این بند از مهر ماه محقق شده است.