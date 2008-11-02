نمایشگاه حج در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان حج و زیارت کشور شب گذشته در آیین افتتاح این نمایشگاه، گفت: آنچه امروز در قالب برگزاری هفته حج در سطح کشور تلاش می ‌شود خارج‌ کردن موضوع حج از سطح یک عبادت شخصی و توجه به جایگاه و ابعاد آن است.

مصطفی خاکسار قهرودی اظهارداشت: موضوع حج باید از سطح یک فریضه شخصی خارج شود و نسبت به آن نگاهی به اندازه همه ابعاد و اهمیت و منافعی که برای شخص حج‌ گذار و خدمتگذار در سطح‌ های مختلف بشری و ابعاد بین ‌المللی دارد صورت گیرد.

وی دست ‌یافتن به ابعاد فلسفه‌ های عمیق حج را در سختی و مشقت امکا‌نپذیر دانست و افزود: عوامل اجرایی و مدیر کاروان‌ها باید با داشتن نگاه فرهنگی مقدمات لازم برای دستیابی خود و زائران را به منافع بسیار بزرگ حج فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه حج زمینه توسعه معنوی انسان‌ها را فراهم می کند، گفت: حج در مرحله نخست فرصتی برای انجام فریضه واجب الهی و در مرحله دوم فرصتی برای زدودن زنگار از روح مسلمانان است.

وی فلسفه‌ های حج را از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی دارای اهمیت عنوان نمود وخاطرنشان کرد: اقدامات دولت در خراسان جنوبی در ابعاد مختلف قابل بررسی است که در زمینه حج هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی محقق شده است.

سید صولت مرتضوی با اشاره به عملیاتی شدن اعزام زائران عمره ‌گذار از خراسان جنوبی به عربستان در سال جاری تصریح کرد: تأخیر در اجرای عملیات توسعه باند فرودگاه بیرجند توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور به دلیل برخی مشکلات مانع تحقق پرواز زائران تمتع امسال از فرودگاه بیرجند شد.

استاندار خراسان جنوبی به اختصاص 12 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فرودگاه بیرجند اشاره کرد و گفت: این اعتبارات برای توسعه باند، ساخت ترمینال جدید، برج مراقبت و روشنایی فرودگاه اختصاص یافته و پیمانکاران در حال حاضر مشغول کار هستند.

به گفته وی از سال آینده تمامی پروازهای حج اعم از تمتع و مفرده از فرودگاه بیرجند انجام خواهد شد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در این مراسم برپایی نمایشگاه بزرگ حج را از مهم‌ ترین برنامه‌های گرامیداشت هفته حج در استان اعلام کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه در دو مکان مستقل برپا شده که در یک بخش آن جلوه ‌ای از مدینه ‌النبی و قبرستان بقیع و در بخشی دیگر نیز جلوه‌ ای از مسجدالحرام به نمایش گذاشته شده است.

محمد یاوری برگزاری مراسم قرعه ‌کشی ودیعه ‌گذاران بانک ملت برای اعزام به عمره در سال 1389، ارائه بیش از 17 هزار نرم ‌افزار مرتبط با موضوع حج به صورت رایگان روی همراه زائران، برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان و ارائه بیش از 700 عنوان کتاب و سی دی مرتبط با حج را از برنامه ‌های جانبی نمایشگاه حج عنوان کرد.