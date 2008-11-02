عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- توافق هسته ای بین لیبی و روسیه امضا شد

- یک عضو کنیست رژیم صهیونیستی "شین بت" سازمان امنیت داخلی این رژیم را متهم کرد که در پس خشونت های شهرک نشینان است.

- "دنیس راس" مشاور ارشد دموکرات ها در امور خاورمیانه با تاکید بر اینکه برای آمریکا گزینه های دیگری برای تعامل با ایران وجود دارد، خواستار ارائه تنبیه ها و تشویق های بزرگتری به ایران شد.

- حماس نسبت به هرگونه اقدام عملیاتی اسرائیل برای آزاد سازی گلعاد شالیت سرجوخه ربوده شده این رژیم هشدار داد

- "جان بولتون" گذار آمریکا از مرحله انتقالی در قدرت را با بی ثباتی ها در لبنان مرتبط دانست.

- انتقاد روسیه از استقرار نیروهای گرجستان در مرزهای خود

- روسیه و هند در اقیانوس هند رزمایش برگزار می کنند

- یکی از بستگان باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهاجرغیر قانونی در این کشور بوده است.

- هیئت اعزامی روسیه به ونزوئلا در باره سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور به کاراکاس، با هوگو چاوز رئیس جمهوری آن رایزنی کرد.

- مالزی استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت.