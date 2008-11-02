خطوط راه آهن کشور تا سال 1404 به 25 هزار کیلومتر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مصطفی معینی در نشست بررسی مشکلات راه آهن خوزستان از توجه بیشتر دولت به خطوط حمل و نقل ریلی و افزایش اعتبارات آن به دو تا یه برابر گذشته خبر داد و افزود: بر اساس چشم انداز20 ساله کشور، باید تا سال 1404 خطوط ریلی از هشت هزار کیلومتر به 25 هزار کیلومتر افزایش یابد.

معینی اصلی‌ترین مشکل در راه بهسازی و افزایش خطوط ریلی را ناتوانی خرید ریل به دلیل تحریم های صورت گرفته دانست و گفت: 170 کیلومتر ترمیم خطوط راه آهن از قم تا اهواز در برنامه‌ی بازسازی راه آهن کشور قرار دارد.

وی همچنین به فعالیت‌های در دست اقدام برای بهسازی خطوط ریلی در خوزستان اشاره کرد و توضیح‌داد: بازسازی خط اهواز - خرمشهر، خط دوم اهواز - خرمشهر، افزایش سرعت خط اهواز - اندیمشک تا 120 کیلومتر در ساعت و بهسازی خط اهواز - سربندر از جمله اقداماتی است که خوزستان را به وضعیت ایده‌آل در این زمینه نزدیک می‌کند.

معاون امورعمرانی استانداری خوزستان نیز در این جلسه گفت: بهسازی انجام شده در طول خطوط راه آهن خوزستان، کمتر از حد انتظارات است و باید عملیات بهسازی بیشتر شود.

سیدعباس طباطبایی اظهار داشت: در ابتدای ساخت راه آهن در کشور، استان خوزستان به خوبی مورد توجه قرار گرفته اما بعد از انقلاب نه تنها در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته است بلکه فرسودگی خطوط قدیمی هم مشکلاتی را به بار آورده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به صدماتی که این استان در جنگ تحمیلی متحمل شده، بازسازی‌های پس از جنگ را ناکافی و ناقص عنوان ‌کرد و خواستار توجه جدی به بازسازی اساسی این استان و به خصوص بهسازی خطوط راه آهن شد.

وی با اشاره به تولیدات بی شمار صنعتی و بنادر خوزستان، اقدامات صورت گرفته در جهت بهسازی خطوط راه آهن در این منطقه را کمتر از حد انتظار اعلام کرد و بر تسریع در بهسازی، افزایش طول خطوط ریلی همچنین افزایش سرعت حرکت قطارها در این خطوط تاکید کرد.

همچنین مدیر راه آهن کشور اعتبار لازم برای ساخت ایستگاه قطار ماهشهر را 50 میلیارد ریال دانست و افزود: 15 میلیارد ریال این مبلغ از محل مشارکت منطقه ای پتروشیمی و 35 میلیارد ریال آن توسط راه آهن تامین می‌شود.

به گفته علیرضا احتشامی، در صورتی که اعتبار مورد نیاز این ایستگاه اختصاص یابد عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.