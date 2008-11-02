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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۸:۳۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها کعرض السماء والأرض أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم .

سبقت جویید به آمرزشى از سوى پروردگارتان و بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است ، براى کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، آماده شده است ، این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا داراى فضل بزرگ است .

سوره حدید، آیه 21  

 ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

امام حسن (ع) :

ان اکیس الکیس التقی ، واحمق الحمق الفجور .

بیشترین دانایی ، ترس از خدا و پرهیزکاری و بیشترین نادانی ، عیاشی است .

حلیة الاولیاء ، ج 2 ، ص 37

کد مطلب 775489

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