آیه روز:



سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها کعرض السماء والأرض أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم .



سبقت جویید به آمرزشى از سوى پروردگارتان و بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است ، براى کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، آماده شده است ، این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا داراى فضل بزرگ است .

سوره حدید، آیه 21

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

امام حسن (ع) :

ان اکیس الکیس التقی ، واحمق الحمق الفجور .

بیشترین دانایی ، ترس از خدا و پرهیزکاری و بیشترین نادانی ، عیاشی است .



حلیة الاولیاء ، ج 2 ، ص 37