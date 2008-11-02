آیه روز:
سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها کعرض السماء والأرض أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم .
سبقت جویید به آمرزشى از سوى پروردگارتان و بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است ، براى کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، آماده شده است ، این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا داراى فضل بزرگ است .
سوره حدید، آیه 21
ذکر روز یکشنبه:
حدیث امروز:
امام حسن (ع) :
ان اکیس الکیس التقی ، واحمق الحمق الفجور .
بیشترین دانایی ، ترس از خدا و پرهیزکاری و بیشترین نادانی ، عیاشی است .
حلیة الاولیاء ، ج 2 ، ص 37
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