شادگان بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارد

سید محمد سیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نتیجه سالها بی توجهی به شهرستان شادگان اکنون باعث شده این شهر با در اختیار داشتن 37 درصد نرخ بیکاری، بالاترین میزان بیکاری در سطح کشور را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: در گذشته بسیاری از مردم شهرستان شادگان از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می کردند ولی با توجه به اینکه تالاب شادگان رونق گذشته را ندارد، اینگونه مشاغل برای برخی افراد از بین رفته است و امکان پرداختن به آنان وجود ندارد.

سیدیان ادامه داد: کشاوزی موجود در این شهر نیز سنتی است و کشاورزان در آمدی کافی از زمینهای خود به علت اینکه هزینه های زندگی و کشاوزی بالا رفته و آنان از روش های قدیمی استفاده می کنند را به دست نمی آورند و برخی از آنان کشاورزی را رها کرده و به خیل عظیم بیکاران این شهر پیوسته اند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که اگر در این خصوص به کشاورزان آموزشهای لازم داده می شد و امکانات کافی در اختیار قرار آنان قرار می گرفت آنان از راه کشاورزی علاوه بر تامین نیازهای خود باعث رونق شهر و همچنین کشاورزی منطقه می شدند ولی احساس می کنم مسئولان مربوطه در این خصوص کم کاری کرده اند.

رئیس شورای شهر شادگان با اشاره به اینکه برخی مردم از شادگان به عنوان خوابگاه نام می برند، گفت: هر بامداد حدود دو هزار نفر از جمعیت شهر برای کار به شهرهای مجاور به خصوص منطقه ویژه پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) می روند و شب هنگام مراجعت می کنند یعنی تنها برای خواب به شهر بازمی گردند و از هرگونه تفریح و در کنار خانواده نشستن محروم هستند چرا که به محض رسیدن باید بخوابند و فردا صبح زود عازم محل کار شوند.

وی ادامه داد: بی شک این کار عواقب جبران ناپذیری را برای شهر و ساکنان آن دارد زیرا در صورت ادامه این وضع روح نشاط و شادابی از این شهر که همواراه مردمی پرجنب و جوش و بانشاط داشته می رود.

سیدیان از مسئولان استان و کشور درخواست کرد هر چه سریع تر به وضع این شهر 60 هزار نفری رسیدگی کنند و باعث ایجاد آرامش و رفاه برای مردم آن شوند.