طراحی و تولید دستگاه تست مقاومت خراش پلیمرها توسط محققان کشور

مهندس سعید زکایی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت ضد خراش بودن پلیمرها در صنایع مختلف از جمله خودروسازی گفت: با توجه به این اهمیت نیازمند استانداردهایی بودیم تا بتواند میزان مقاومت به خراش پلیمرهایی که در صنایع مختلف به کار برده می شود را اندازه گیری و مقایسه کند.

وی افزود: از این رو دستگاه اندازه گیری مقاومت به خراش پلیمرها را طراحی و تولید کردیم تا بر اساس استانداردهای خاص میزان مقاومت پلیمرها را در برابر خراش اندازه گیری کند.

زکایی به نحوه عملکرد این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: این دستگاه خراش استانداردی را بر روی سطح مورد نظر ایجاد و با بررسی سطح، میزان مقاومت محصول را اندازه گیری می کند.

مجری طرح با بیان اینکه با استفاده از این دستگاه می توانیم محصولات ترکیبی پیشرفته پلیمری تولید کنیم اضافه کرد: محصولات مقاوم به خراش در صنایعی مانند خودرو سازی، تولید لوازم منزل، تولید CD و غیره اهمیت زیادی دارد از این رو می توان با استفاده از این دستگاه میزان مقاومت به خراش محصولات را بررسی کرد.

زکایی در ادامه از دستیابی به دانش فنی بهبود مقاومت به خراش و فاکتورهایی که مقاومت به خراش پلیمر را بهبود می بخشد خبر داد و به مهر گفت: با استفاده از این فاکتورها موفق به تولید کامپاندهای مقاوم شدیم که می توان در تولید لوازم خانگی و خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

مجری طرح، نانو کلی (خاک رس) را نمونه ای از این فاکتورهای افزودنی ذکر کرد و ادامه داد: با افزودن این فاکتورها کامپاندهای مقاوم تولید کردند که به مرور زمان خواص و ویژگیهای ظاهری خود را از دست نمی دهد.

به گفته وی در حال حاضر با استفاده از نانو کلی موفق به تولید پلیمرهای مقاومی شدند که می توان در قطعات زیر کاپود به کار برده شود.