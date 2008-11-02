در گفتگو با مهر اعلام شد: ایجاد شبکه ای برای انتقال صوت و دیتا در مرکز ارتباطات رادیویی ناجا

ناصر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شبکه دارای سیستم های پیشرفته دیجیتالی است و بر اساس استانداردهای موجود طراحی و راه اندای شده است.
وی با بیان اینکه این شبکه همانند GSM کار می کند اظهار داشت: این شبکه ساختاری سلولار دارد و پلیس با استفاده از بی سیم های این شبکه قادر است صوت و دیتا را در شبکه منتقل کند.
جلالی با اشاره به ویژگیهای این شبکه ادامه داد: این شبکه محدودیتهای سیستمهای موجود را ندارد ضمن آنکه با استفاده از سیستم های دیجیتالی قادر است ماموریت های لازم را اجرا کند.
جانشین مدیر کل ارتباطات رادیویی ناجا با اشاره به راه اندازی این شبکه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری این پروژه عملیاتی شود.
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