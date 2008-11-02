در گفتگو با مهر اعلام شد: ایجاد شبکه ای برای انتقال صوت و دیتا در مرکز ارتباطات رادیویی ناجا

جانشین مدیر کل ارتباطات رادیویی ناجا از طراحی و شبکه "تترا" خبر داد و گفت: این سیستم مانند سیستم GSM کار می کند و پلیس با استفاده از این سیستم قادر است صوت و دیتا را منتقل کند.