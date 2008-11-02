هتلهایی که بر شانه تاریخ ایران سنگینی می کند؛ به بهانه تخریب محوطه شوش

موضوع ساخت هتل در اطراف محوطه تاریخی شوش از جمله اخبار ناخوشایندی است که طی روزها و هفته های گذشته از سوی برخی رسانه ها مورد توجه واقع شده اما آنچه مسلم است اینکه مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتقاد راسخ دارند که قرار نیست این اثر به جای مانده از تاریخ این مرز و بوم، نابود شود و اگر ساخت و سازی هم صورت می گیرد مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

این اطمینان خاطر از سوی مسئولان میراث فرهنگی کشور در حالی وعده داده می شود که کارشناسان آثار تاریخی بر این باورند که هتل را همه جا می‌توان ساخت ولی محوطه تاریخی "شوش" را نمی‌توان دوباره زنده کرد.

شوش مهمترین اثر باستانی ایران و حتی پیش از تخت جمشید (پارسه) است. ما هیچ اثری را به اهمیت شوش نداریم زیرا این شهر از هزاره چهارم پیش از میلاد به ‌مدت 5 تا 6 ‌هزار سال به‌ طور پیوسته، فرهنگ و تمدن دارد. اگر شوش و آثار باستانی آن از بین برود دیگر قابل جبران نیست. ضمن اینکه حریم مصوبی که اکنون برای محوطه تاریخی شوش وجود دارد در اواخر دهه‌ 60 و پس از انقلاب صورت گرفت در حالی‌ که تعیین حریم پیش از انقلاب انجام شده است.

حسن فاضلی رئیس پژوهشکده باستان شناسی چندی پیش با عنوان اینکه پایگاه میراث فرهنگی و تاریخی شوش فعلا در اولویتهای کاوشهای باستان شناسی قرار ندارد گفته بود که اولویت نخست پژوهشکده باستان شناسی در مورد این محوطه تاریخی، حفاظت، ‌مرمت، ‌احیا و معرفی این محوطه تاریخی است. این در حالی است که در حال حاضر ساخت دو هتل در اطراف این محوطه تاریخی آغاز شده است که خطری بزرگ برای تخریب و نابودی این محوطه تاریخی ارزشمند به شمار می رود اما فاضلی در این خصوص نظر دیگری دارد.

به گفته این مقام مسئول در پژوهشکده باستان شناسی، ساخت هتل در منطقه شوش بلامانع است. زیرا این محوطه فاقد لایه های تاریخی است و 3 کیلومتر نیز با محوطه اصلی شوش فاصله دارد.

فاضلی معتقد است در بازدیدهای انجام شده مشخص گردید ساخت این دو هتل هیچ تداخلی با عرصه‌ و محوطه تاریخی شهر شوش ندارند و روی آثار تاریخی نیز قرار ندارند. بنابراین ساخت این دو هتل که یکی از آنها به بخش خصوصی متعلق و دیگری برعهده شرکت توسعه‌ ایرانگردی و جهانگردی است از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بلامانع است.

قلعه‌ آکروپل‌ یا قلعه‌ شوش‌ به‌ دست‌ هیئت‌ باستان‌شناسی‌ فرانسوی‌ در سال‌ 1897 میلادی‌ بر روی‌ بلندترین‌ نقطه‌ شهر شوش بنا شده‌ و شباهت‌ بسیار زیادی‌ به‌ زندان‌ باستیل‌ فرانسه‌ دارد. این‌ قلعه‌ با استفاده‌ از آجرهای‌ به‌ دست‌ آمده‌ از کاخ‌ داریوش‌ و تعدادی‌ از آجرهای‌ منقوش‌ به‌ خط‌ میخی‌ چغازنبیل‌، به‌ دست ‌استادان‌ دزفولی‌ بنا شده‌ است‌.

این‌ قلعه‌ تا پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در اختیار فرانسویان‌ بود و پس‌ از آن‌ به‌ عنوان ‌پایگاه‌ باستان‌شناسی‌ شوش‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. مجسمه‌ معروف‌ ملکه‌ ناپیراسوستون‌، قانون‌ نامه‌ حمورابی‌ و لیوان‌ مشهور سفالی‌ شوش‌ به‌ رنگ‌ نخودی‌ و نقش‌ بزکوهی‌، از مهمترین‌ آثار به دست‌ آمده‌ از تپه‌ آکروپل‌ است‌. قلعه‌ آکروپل‌ در مدت‌ 15 سال‌ ساخته‌ شده‌ و دژ دفاعی‌ باستان‌شناسان‌ فرانسوی‌ در برابر هجوم‌ها و یورشهای ‌قبایل‌ و عشایر محلی‌ بوده‌ است‌. این‌ قلعه‌ که‌ در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌، بارها مورد اصابت‌ گلوله‌های‌ توپ‌ عراق ‌قرار گرفت‌ ، توسط‌ ستاد بازسازی‌ استان‌ خوزستان‌ مرمت‌ شد.

دکتر کامیار عبدی، باستان شناس و مشاور عالی پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شوش معتقد است که احداث دو هتل "لاله" و "امیر زرگر" برخلاف ادعاهای مدیران سازمان میراث فرهنگی دقیقا روی آثار عرصه شهر باستانی شوش قرار گرفته و ساخت آنها بزرگترین تخریب فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته این باستان شناس هتل امیر زرگر میان دو کاخ هخامنشی واقع شده و مطمئنا در محل قرار گیری این هتل آثار دوره هخامنشی وجود دارد.



ساخت هتل امیر زرگر هنوز آغاز نشده و محل قرار گیری آن میان دو کاخ هخامنشی آپادانا و شائور بوده و باستان شناسان معتقدند احداث هتل در این محل می‌ تواند حلقه ارتباط باستانی میان این دو کاخ را از بین ببرد.



عبدی درباره ساخت هتل لاله نیز گفته است که همواره گفته شده محل احداث این هتل با محوطه تاریخی شوش 3 کیلومتر فاصله دارد و همچنین مدام از عرصه 400 هکتاری شوش صحبت می‌شود. این در حالی است که بررسیها و گمانه‌زنی ‌های دقیق نشان می دهد که عرصه محوطه باستانی شوش نه 400 هکتار بلکه 1200 هکتار است اما مدیران میراث فرهنگی با پافشاری قصد دارند عرصه شوش را همان 400 هکتار قلمداد کنند.

به گفته باستان شناسان هتل لاله درست روی آثار دوره اشکانی و ساسانی واقع شده است و گودبرداری سال گذشته نیز بخشی از گورستان این دو دوره را تخریب کرده است.