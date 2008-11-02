به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن سخنانی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید این شرکت با اشاره به بحران مالی کشورهای صنعتی جهان اظهار داشت: مطالعات ما نشان میدهد که بحران اخیر میتواند فرصتها و گشایشهایی برای جذب سرمایه و سرمایهگذاری خارجی فراهم کند و امیدوارم مجموعه کارکنان و هیئت مدیره شرکت، بتوانند این فرصتها را شناسایی و پیگیری کنند.
سیدمهدی رضوی، مدیر عامل سابق بانکهای "صادرات" ، "صنعت و معدن" و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نیز از مشاوران بانک جهانی است.
مهدی رضا درویشزاده مدیر عامل پیشین شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران نیز در مراسم معارفه مدیر عامل جدید، گزارشی از اقدامات انجام شده طی 3 سال مدیریت خود را ارائه کرد.
نظر شما