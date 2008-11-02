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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۲

رضوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، سیدمهدی رضوی را به عنوان مدیر جدید شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن سخنانی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید این شرکت با اشاره به بحران مالی کشورهای صنعتی جهان اظهار داشت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بحران اخیر می‌تواند فرصت‌ها و گشایش‌هایی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند و امیدوارم مجموعه کارکنان و هیئت مدیره شرکت، بتوانند این فرصت‌ها را شناسایی و پیگیری کنند.

سیدمهدی رضوی، مدیر عامل سابق بانک‌های "صادرات" ، "صنعت و معدن" و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نیز از مشاوران بانک جهانی است.

مهدی رضا درویش‌زاده مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران نیز در مراسم معارفه مدیر عامل جدید، گزارشی از اقدامات انجام شده طی 3 سال مدیریت خود را ارائه کرد.

 

کد مطلب 775547

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