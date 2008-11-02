ازدواج امر شخصی است؛دولت وارد حریم خصوصی افراد نشود

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل افزود: خانواده نیمه مستقل به خانواده ای گفته می شود که مدتی از زمان عقد دختر و پسر می گذرد اما هنوز در خانه های پدر و مادر خود زندگی می کنند و تصمیم دارند چند سال بعد ازدواج کنند.

حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان چند روز پیش درنشست سراسری هم اندیشی صاحبنظران ازدواج و خانواده از بررسی طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل به عنوان راهکار تسهیل ازدواج جوانان کشور تاکید و عنوان کرده بود که این طرح در دستور کار دولت قرار گرفته است.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی درباره اظهارات رئیس سازمان ملی جوانان به خبرنگار مهر می گوید: طرح تشکیل خانواده نیمه مستقل که از سوی رئیس سازمان ملی جوانان عنوان شده صحبت جدیدی نیست در گذشته نیز این موضوع میان خانواده ها وجود داشته است.

دکتر اقلیما ادامه می دهد: تحقیقات نشان داده افرادی که دوران نامزدی آنان بیش از 2 ماه و دوران عقدشان نیز بیش از 6 ماه به طول بیانجامد دچار مشکلات و درگیری می شوند و در نهایت این امر به طلاق منجر خواهد شد به طوری که 20 تا 30 درصد زوجهایی که دوران عقد آنان بیش از 6 ماه بوده قبل از آغاز زندگی مشترک از یکدیگر جدا شده اند.

به عقیده او در صورت ازدواج نیز باز هم درگیریها و تنشها و مشکلات این افراد بیشتر می شود در حدی که نمی توانند با هم زندگی کنند.

اقلیما با اشاره به اینکه فقط خانواده ها و والدین می توانند در زمینه ازدواج فرزندانشان اظهار نظر کنند و دولت نباید در این خصوص ورود پیدا کند گفت: ازدواج مسئله ای کاملا شخصی است و حریم خصوصی افراد محسوب می شود و نباید در آن دخالت کرد بنابراین هیچ سازمان و یا نهادی نمی تواند به خانواده ها بگوید که در این خصوص چگونه رفتار کنند و نباید برای این موضوع قانون وضع کرد.

این اظهارات در حالی از سوی رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی مطرح می شود که معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان در نخستین نشست سراسری هم اندیشی صاحبنظران ازدواج و خانواده با اشاره به وجود 12 میلیون جوان در آستانه ازدواج در کشور و ضرورت تحقق شش میلیون ازدواج از به تعویق افتادن نیمی از این ازدواجها خبر داده بود

دکتر علی اکبر عصارنیا در این نشست با تاکید بر ضرورت هدفگذاری و برنامه ریزی چهار ساله برای تحقق شش میلیون ازدواج در کشور گفته بود: اگر ازدواج همه جوانان تا ده سال آینده را هدفگذاری کنیم لازم است که سالانه یک میلیون و 653 هزار ازدواج صورت گیرد تا عدد 16 میلیون ازدواج محقق شده و جامعه به وضع مطلوب دست یابد.

در این باره دکتر اقلیما به خبرنگار مهر می گوید: تجربه 30 سال گذشته ثابت کرده است که چنانکه دولت بخواهد از طریق سازمانهایی نظیرسازمان ملی جوانان به مقوله ازدواج جوانان ورود کند آنها در این باره مقاومت به خرج می دهند و عنوان می کنند که دولت چه کاری برای ما انجام داده که حالا می خواهد در زندگی خصوصی ما دخالت کند؟ مگر دولت چه امکاناتی در این زمینه در اختیار ما قرار می دهد که می خواهد در بحث ازدواج ما دخالت کند؟

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مستقل نبودن زوجین در زندگی مشکل ایجاد می کند اظهار داشت: بر اساس آمارها 30 تا 40 درصد دختران و پسران برای اینکه از خانه پدری خود بیرون بیایند و مستقل شوند ازدواج می کنند.

اقلیما گفت: مسئولان باید بدنبال راهکارها و رفع موانع ازدواج و ایجاد شرایط لازم باشند نه اینکه یک مشکل به مشکلات دیگر اضافه کنند.

همزمان با این اظهارات رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، سید احمد قشمی رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی از کاهش 23 درصدی ازدواج و افزایش 5 درصدی طلاق در مهر ماه امسال خبر می دهد.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه جوانان مشکلی با ازدواج ندارند فقط برای این ازدواج امکانات می خواهند می گوید: جوان برای ازدواج باید درآمد کافی داشته باشد بنابراین دولت باید دیگر دستگاهها را ملزم به ایجاد اشتغال برای جوانان کرده و تورم را نیز برطرف کند و تنها در این صورت است که جوان می تواند ازدواج کند.