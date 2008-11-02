آسفالت معابر شیراز با کمبود قیر مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا خیراندیش صبح امروز در نشستی خبری، با اعلام اینکه زیرسازی، آسفالت، روکش، ترمیم و نگهداری معابر به عهده حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری است، افزود: با افزایش نرخ قیر و حذف یارانه های آن، این نگرانی وجود دارد که نتوانیم آسفالت معابر را درست و به موقع انجام دهیم.

وی تصریح کرد: آسفالت محدوده های زیر 20کیلومتر به طور مستقیم از سوی شهرداری مناطق 9گانه انجام می شود اما با این وجود روزانه به طور حداقل 70تا 100تن قیر مورد نیاز این محدوده ها بوده که در هم اکنون مسائل ناشی از کمبود آن در دست بررسی و رفع است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز همچنین توسعه معابر شهری را از جمله اقدامات مهم شهرداری دانست که طی دو سال اخیر روند رو به رشد و پررنگ تری به خود گرفته است و عنوان کرد: در این راستا در سطح شهر شیراز احداث کنارگذرهای ضلع شمالی و جنوبی رودخانه خشک را داشتیم که به طور مناسبی در کاهش بار ترافیکی آن محورها تاثیر گذار بوده است.

خیراندیش خاطرنشان کرد:از آنجایی که رودخانه خشک در بارندگیهای شدید و جلوگیری از سیلابهای احتمالی نقش بسزایی داشته بنابر این بر اساس محاسبات و طراحی های عمرانی، این کنارگذرها که در رودخانه احداث شده با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان فارس و شهر شیراز مشکلی در زمینه سیلابهای احتمالی به وجود نمی آورد و در صورت وقوع نیز می توان این کنارگذرها را مسدود کرد و تغییر کاربری داد.