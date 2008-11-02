50 هزار تن گوشت قرمز در استان مرکزی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مسلم پورقاسمیان شامگاه شنبه در اولین نشست هم اندیشی برنامه ریزی برای تولیدات کشاورزی و دام و طیور استان مرکزی افزود: استان مرکزی در تولید گوشت مرغ با 51 هزار تن تولید، رتبه دهم، تخم مرغ با 23 هزار تن تولید رتبه هفتم و شیر با 311 هزار تن تولید رتبه دوازدهم کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه سرانه تولید و مصرف پروتئین حیوانی در طول برنامه چهارم از 22 گرم به 29 گرم ارتقا یافته است، اضافه کرد: در برنامه پنج ساله آتی باید برنامه هدف تولید، بازار مصرف، صادرات، ارتقای کیفیت، امنیت غذایی، مکانیزاسیون این بخش و تزریق نیروی انسانی ماهر در آن به دقت دیده شود.

استاندار استان مرکزی در این نشست گفت: تامین امنیت غذایی برای استان و کشور یک ضرورت است و تدوین استرات‍ژی راهبری بخش کشاورزی و دام و طیور استان باید با توجه به پراکنش جغرافیایی و راههای بهبود ارزش افزوده صورت پذیرد.

علی اکبر شعبانی فرد با اشاره به کمک بخش دولتی و خصوصی در سهم بخش کشاورزی و دام و طیور استان افزود: باید سهم این بخش از منابع مالی، مشارکت مردمی، امور زیربنایی، صادرات، راههای گسترش بهداشت و سطح بیمه ای، صنایع تبدیلی، نیروی انسانی و سایر شاخصها در برنامه کوتاه و بلندمدت قطعی شود.

وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا همکاری بین بخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی نیز برقرار شود.

معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی 8/1 وسعت کشور و دو درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این استان 26/3 درصد واحدهای دامی، 86/3 درصد تولید شیرخام، 5/5 درصد تولید گوشت قرمز، 29/4 درصد تولید گوشت مرغ ، 1/3 درصد تولید تخم مرغ و 46/1 تولید عسل کشور را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا امامی افزود: بیش از یکصد هزار اشتغال در سرمایه گذاریهای دام و طیور استان وجود دارد که ظرفیتی بزرگ است.

وی با اشاره به در پیش بودن برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: باید برای بخش تولید دامی، طیور و کشاورزی استان برنامه ای تدوین شود تا با شناخت مناسب نقاط بحران و نقاط قوت در مسیر توسعه این بخش گام برداشت.

وی تصریح کرد: 16 موضوع همگن در بخش کشاورزی و دام و طیور استان مرکزی شناسایی شده که برنامه هدفمند و جامع آن، با کمک انجمنها و شاغلان این بخشها در دست تدوین است.