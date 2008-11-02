به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد دیلی بریتانیایی که رئیس شرکت فیلم اند میوزیک اینترتینمنت بود، روز جمعه در مرکز پزشکی سیدرز ـ سینی لس آنجلس بر اثر عوارض ناشی از سرطان از دنیا رفت.

دیلی در دوران کاری خود که چهار دهه طول کشید به تهیه فیلم‌هایی کمک کرد که در مجموع 13 اسکار بهترین فیلم و 21 نامزدی اسکار به دست آوردند و در عین حال در جوایز گلدن گلوب و دیگر جوایز موفق بودند.

شرکت فیلمسازی دیلی در شکل‌گیری و ارتقای موقعیت کاری کارگردانانی مانند الیور استون ("جوخه" و "سالوادور")، برناردو برتولوچی (آخرین امپراتور) و رابرت آلتمن (تصاویر) و بازیگرانی نظیر دنزل واشینگتن، کیانو ریوز و جولیا رابرتز نقش داشت.

دیلی 13 ژوئیه 1937 در لندن به دنیا آمد و در 1967 با همکاری دیوید همینگز بازیگر بریتانیایی شرکت همدیل را راه‌اندازی کرد. همدیل بعدها با فیلم‌های "تامی" ساخته کن راسل به یک شرکت پیشتاز در زمینه تهیه و توزیع فیلم‌های مستقل در بریتانیا تبدیل شد.

تحت نظارت دیلی بیش از 100 فیلم در همدیل تولید شد که بیش از 5/1 میلیارد دلار فروش داشت. دیلی از سال 2003 ریاست شرکت فیلم اند میوزیک اینترتینمنت را به عهده گرفت.