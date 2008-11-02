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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

رحمانی تاکید کرد:

بورسها در بحران مالی جهان نقشی نداشتند

بورسها در بحران مالی جهان نقشی نداشتند

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید یر اینکه بورسها نقشی در بحران مالی جهان نداشتند، بر ضرورت وجود مقررات در بورس و نظارت بر آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی امروز در همایش بحران مالی جهانی، فرصتها و چالشها در تهران گفت: بورسها از سالها قبل در دنیا به شدت قانونمند شده اند و در آمریکا و کشورهای اروپایی گرایش به سمت شکسته شدن انحصار بورسها و نیز کاهش هزینه ها بوده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به این امر این اجازه صادر شد که در کنار بورسها، موسسات و ساختارهایی با نقش بورس ولی با هزینه های کمتر تشکیل شوند.

وی تصریح کرد: با معامله و مبادله محصولات مالی در بورسها، اطلاعات زیادی افشا می شود که باعث تحلیل از سوی خریداران شده تا به قیمت درستی از بازار دست یابند، این امکان در بازارهای خارج از بورس وجود نداشت.

رحمانی با تاکید بر عدم نقش آفرینی بورسها در بحران مالی گفت: بورسها به دلیل مقررات خود، در بهبود کشف قیمت و افشای مالی موثر هستند.

وی با تاکید بر وجود و اعمال مقررات در بورس گفت: با وجود اینکه این مقررات ممکن است هزینه هایی را در بر داشته باشد، اما وجود آنها لازم است همچنان که نظارت در بازارهای سرمایه دنیا الزامی است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار همچنین ۴ کارکرد اصلی بورسها را کشف قیمت، تامین سرمایه، اجرای اصل ۴۴ و نقد شوندگی بازار عنوان کرد.  

کد مطلب 775599

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